Tizi-Oualou ecco Perugia | Sfido Giannelli un idolo
Sono già 4300 i biglietti venduti tra abbonamenti e ticket singoli, segno che Modena-Perugia di domani alle 18 rimane una partita diversa dalle altre, anche dopo anni e momenti difficili. Per Amir Tizi-Oualou però sarà una prima volta, col palleggiatore diciannovenne di fronte ai campioni d’Europa e a Simone Giannelli. "Un idolo" per il ragazzo francese, che si appresta a giocare il suo primo big match dell’anno. "Penso che abbiamo fatto due grandi partite – racconta riferendosi a Monza e Piacenza – giocando molto bene. È frutto del nostro lavoro, siamo contenti". Sta trovando l’intesa con gli attaccanti? "Il processo di costruzione dell’intesa coi miei compagni va molto bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
