Titoli sovrani green | Italia in testa per emissioni in area Euro
Nei primi nove mesi del 2025, le emissioni lorde di titoli sovrani dell’Area Euro c on scadenza superiore a un anno hanno raggiunto circa 1167 miliardi di euro, superando leggermente i valori dello stesso periodo dell’anno scorso (1123mld), e si sono attestati a circa l’87% rispetto all’obiettivo annuale di emissioni lorde, un dato superiore all’82% del 2024. Lo sottolinea Florian Spaete, Senior Bond Strategist di Generali Investments spiegando che le emissioni nette sono state di 513 miliardi di euro, più di quelle dello scorso anno (446 miliardi). Titoli sovrani green. Prevediamo che nel quarto trimestre non ci saranno emissioni nette poiché le scadenze di circa 178 miliardi di euro si bilanciano con le nuove emissioni di circa 173 miliardi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
