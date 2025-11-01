Tir investe ed uccide un 55enne | denunciato per omicidio stradale l' autista

Un uomo residente nel Veronese è stato denunciato per omicidio stradale, in seguito ad un drammatico incidente avvenuto in provincia di Torino nel tardo pomeriggio di venerdì 31 ottobre. Come spiegano i colleghi di TorinoToday, l'episodio ha avuto luogo a Rivoli, all'incrocio tra via Tevere e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

