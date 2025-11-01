tir finisce in una scarpata di 6 metri conducente ferito traffico in tilt

Tir finisce fuori strada, conducente ferito ma non grave. Ieri mattina pochi minuti prima delle 10 in via Fizzonasco, lungo la strada di collegamento tra Pieve Emanuele e Rozzano, un Tir che trasportava farine animali è finito in una scarpata di circa sei metri, per cause ancora da accertare. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di via Sardegna con una gru, che hanno provveduto a estrarre dall’abitacolo il conducente che è stato portato poi a livello strada grazie alla scale adoperate per risalire dalla scarpata. Il camionista, un uomo di 48 anni, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, giunti con un’automedica e un’ambulanza della Croce Amica di Basiglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

