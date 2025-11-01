Tir finisce in una scarpata di 6 metri Conducente ferito traffico in tilt
Tir finisce fuori strada, conducente ferito ma non grave. Ieri mattina pochi minuti prima delle 10 in via Fizzonasco, lungo la strada di collegamento tra Pieve Emanuele e Rozzano, un Tir che trasportava farine animali è finito in una scarpata di circa sei metri, per cause ancora da accertare. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di via Sardegna con una gru, che hanno provveduto a estrarre dall’abitacolo il conducente che è stato portato poi a livello strada grazie alla scale adoperate per risalire dalla scarpata. Il camionista, un uomo di 48 anni, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, giunti con un’automedica e un’ambulanza della Croce Amica di Basiglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Incidente sull'A11 Firenze mare: van sbanda e finisce nella scarpata - X Vai su X
L'auto finisce nella scarpata dopo essere stata colpita dai cervi - facebook.com Vai su Facebook
Tir si ribalta nella scarpata a Fizzonasco: camionista ferito e traffico in tilt - L’incidente è avvenuto lungo la strada di collegamento tra Pieve Emanuele e Rozzano, nel Sud Milano. Da ilgiorno.it
Trasporto animali finisce in una scarpata a Nauders - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... Segnala ansa.it
Incidente sull'Autostrada A2: perde il controllo del tir e finisce nella scarpata - Un autoarticolato fuori strada e un rimorchio perso, due incidenti che riguardano autoarticolati nel giro di due giorni lungo la A2 del Mediterraneo nel tratto che riguarda il Vallo di Diano. Segnala ilmattino.it