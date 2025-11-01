Tir a fuoco lungo la superstrada | corsia chiusa

Tir in fiamme intorno alle 6 di questa mattina, 1 novembre, lungo la superstrada Fi-Pi-Li, al km53 tra Ponsacco e Pontedera, direzione Firenze.Il conducente dell'autoarticolato si è accorto dell’incendio di uno pneumatico del rimorchio ed è riuscito a fermare il mezzo al margine della corsia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it