Tim cede Telecontact | 1.591 dipendenti del call center esternalizzati lavoreranno in appalto Il timore di esuberi
Oltre 1.500 dipendenti espulsi dal perimetro aziendale e fatti confluire in una società di nuova costituzione, dove chi li caccia avrà solo una quota di minoranza. Un’operazione che, secondo i sindacati, non ha alcun senso industriale. Aprendo, al contempo, lo spettro a possibili tagli quando finiranno i periodi di garanzia previsti dalla legge. Tim si disfa di Telecontact, società che controlla al 100% e si occupa dei servizi di call center. I 1.591 lavoratori finiranno in una newco, la Dna, che sarà controllata da Gruppo Distribuzione, azienda da oltre 3mila occupati con sedi di lavoro in Italia e nell’ Est Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
