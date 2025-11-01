Ti senti gonfio a fine giornata? Mangia questo snack prima di dormire

Sentirsi gonfi dopo i pasti è del tutto normale, ma quando il gonfiore diventa persistente può essere un segnale che l’intestino ha bisogno di maggiore attenzione. Per chi è abituato a uno spuntino serale, la scelta di cosa mangiare prima di coricarsi può fare la differenza tra svegliarsi ancora gonfi o con una sensazione di leggerezza. Gli esperti di nutrizione sottolineano che le fibre giocano un ruolo fondamentale per la salute intestinale. Uno snack in particolare potrebbe rivelarsi particolarmente benefico se consumato la sera: i pistacchi. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Current Developments in Nutrition nel luglio 2024, per gli adulti pre-diabetici il consumo notturno di pistacchi può contribuire a rimodellare il microbioma intestinale, l’ecosistema di microbi che vive nell’intestino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

