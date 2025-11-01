Thuram recuperato ma ancora non convocato torna Josep Martinez | ecco l' Inter per Verona
L'attaccante francese è considerato ormai convocabile a tutti gli effetti, ma si rivedrà per la sfida di Champions di mercoledì contro il Kairat Almaty. Il vice-Sommer, invece, rientra fra i disponibili dopo l'incidente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CdS - #Thuram recuperato, ma in attacco tocca a #Lautaro e #Bonny. Scalpitano #CarlosAugusto e #DeVrij - X Vai su X
? Inter, Thuram è recuperato: ora tocca a Chivu ? https://www.calciostyle.it/serie-a/inter-thuram-e-recuperato-ora-tocca-a-chivu?fsp_sid=1535746 ? di Pietro Sciamplicotti - facebook.com Vai su Facebook
Sky – Inter, decisione presa per Thuram. Torna disponibile Martinez: andrà in panchina - Non sarà convocato da Chivu e rientrerà, quasi certamente, nella gara casalinga di Champions Leag ... msn.com scrive
SKY - Inter, Thuram totalmente recuperato: possibile la convocazione contro l'Hellas Verona - Questa mattina Marcus Thuram ha svolto tutto l’allenamento in gruppo ed è quindi da considerarsi completamente recuperato in vista del match contro il Verona. Segnala napolimagazine.com
Inter, la convocazione di Thuram è possibile: il francese manca da fine settembre - Dopo il rodaggio di giovedì, Marcus ha finalmente completato un vero allenamento alla Pinetina. Da msn.com