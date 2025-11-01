Thuram non ce la fa Chivu lo esclude dai convocati dell'Inter per Verona | obiettivo Champions
Marcus Thuram non parte per la trasferta di Verona in vista del match di domenica alle 12:30 dell'Inter al Bentegodi. Cristian Chivu non ha convocato il francese malgrado gli ultimi progressi. L'obiettivo è averlo al 100% per la Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'Inter dovrà fare ancora a meno di Marcus Thuram Alla vigilia della sfida in programma sul campo dell'Hellas Verona, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha deciso di non convocare l'attaccante francese - facebook.com Vai su Facebook
. @Inter, Thuram è completamente recuperato. Domani Chivu deciderà se convocarlo - X Vai su X
Inter, Thuram in gruppo e a disposizione: deciderà Chivu per Verona - Marcus Thuram, dopo aver svolto giovedì parte dell'allenamento in gruppo, ha lavorato integralmente con i compagni nella giornata di venerdì. Scrive sport.sky.it
Inter, Thuram lavora a parte: non ce la fa a recuperare per la gara con la Fiorentina - Come riferito da Sky Sport, Marcus Thuram non sarà a disposizione di mister Chivu per il match casalingo contro la Fiorentina, previsto mercoledì alle ore 20:45. Segnala firenzeviola.it
Inter, terminata la conferenza di Chivu: Le condizioni di Thuram e la scelta del portiere contro la Roma - Si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa di Christian Chivu, tecnico nerazzurro, in vista del match contro la Roma di sabato sera alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma. Da gonfialarete.com