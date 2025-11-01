Thuram Juve colpo di scena a Cremona | la scelta di Spalletti sul centrocampista bianconero Novità importanti a pochi minuti dal fischio d’inizio

Juventusnews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thuram Juve, il francese recupera e si prende la maglia: il nuovo tecnico gli affida subito le chiavi del centrocampo nel suo esordio. La prima Juventus di Luciano Spalletti inizia con un colpo di scena, una scelta forte che sa di investitura. Nonostante i dubbi della vigilia, Khéphren Thuram non solo ha recuperato dall’infortunio, ma partirà titolare questa sera (ore 20:45) allo Stadio Zini contro la Cremonese. Una decisione a sorpresa, che testimonia l’assoluta fiducia del nuovo tecnico nel centrocampista francese. CREMONESE JUVE LIVE Thuram: un recupero lampo per prendersi la Juve. Thuram era il grande dubbio della vigilia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

