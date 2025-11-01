Thuram Inter il centravanti rientra in gruppo | possibile convocazione per Verona

Internews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Thuram Inter, Chivu valuta il ritorno del francese, ma niente rischi: spazio ancora a Bonny dal 1’ contro il Verona? Le ultime. Buone notizie per l’ Inter e per Cristian Chivu: Marcus Thuram è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo ad Appiano Gentile. Dopo il rodaggio di giovedì, l’attaccante francese ha completato un vero allenamento alla Pinetina, mostrando di aver smaltito i problemi fisici che lo hanno tenuto fermo per tutto ottobre. Da un punto di vista atletico e muscolare, Thuram è ormai recuperato, ma lo staff tecnico non intende affrettare i tempi. Stamattina Chivu lo valuterà durante la rifinitura, poi deciderà se inserirlo tra i convocati per Verona, dove la squadra raggiungerà il ritiro in pullman nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

thuram inter il centravanti rientra in gruppo possibile convocazione per verona

© Internews24.com - Thuram Inter, il centravanti rientra in gruppo: possibile convocazione per Verona

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

thuram inter centravanti rientraInter, ultim’ora Thuram: fissata (finalmente) la data del rientro in campo - Novità molto importanti in casa Inter, aggiornamenti su Marcus Thuram: attenzione alla data del rientro in campo ... Riporta spaziointer.it

thuram inter centravanti rientraInfortunio Thuram, quando tornerà in campo? Spunta una data - Fiorentina, arrivano novità sul rientro di Thuram: attenzione alla data per il ritorno in campo ... Come scrive spaziointer.it

thuram inter centravanti rientraInter, riecco finalmente Thuram. Da domani rientro completo: “Non escluso che a Verona…” - Da ieri Marcus Thuram è tornato a lavorare con la squadra, gradualmente, ma si vede finalmente la luce in fondo al tunnel ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Thuram Inter Centravanti Rientra