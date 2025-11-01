Thuram Inter il centravanti rientra in gruppo | possibile convocazione per Verona
Inter News 24 Thuram Inter, Chivu valuta il ritorno del francese, ma niente rischi: spazio ancora a Bonny dal 1’ contro il Verona? Le ultime. Buone notizie per l’ Inter e per Cristian Chivu: Marcus Thuram è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo ad Appiano Gentile. Dopo il rodaggio di giovedì, l’attaccante francese ha completato un vero allenamento alla Pinetina, mostrando di aver smaltito i problemi fisici che lo hanno tenuto fermo per tutto ottobre. Da un punto di vista atletico e muscolare, Thuram è ormai recuperato, ma lo staff tecnico non intende affrettare i tempi. Stamattina Chivu lo valuterà durante la rifinitura, poi deciderà se inserirlo tra i convocati per Verona, dove la squadra raggiungerà il ritiro in pullman nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Internews24.com
