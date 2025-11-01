Inter News 24 Thuram Inter, transfermarkt vede i fratelli francesi sul podio: tra gli italiani brillano i fratelli Dimarco e gli Esposito dell’Inter. Il portale specializzato Transfermarkt ha pubblicato una classifica curiosa e affascinante: quella delle coppie di fratelli più preziose del calcio europeo, basata sul valore di mercato complessivo dei giocatori. In vetta si piazzano i fenomeni inglesi Jude e Jobe Bellingham, che insieme raggiungono la cifra impressionante di 210 milioni di euro. Al secondo posto ci sono Kylian ed Ethan Mbappé, i fratelli francesi che totalizzano 185 milioni di euro, seguiti da un altro tandem transalpino di altissimo livello: Marcus e Khéphren Thuram, che arrivano a 115 milioni complessivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram Inter, il centravanti francese con suo fratello è tra le e coppie più preziose d’Europa! Il dato