Thuram Inter il centravanti è pronto al rientro e Lautaro a caccia del gol perduto! Le ultime
Inter News 24 Thuram Inter, i numeri prima di Verona Inter raccontano due storie opposte tra recupero e digiuno realizzativo. Sono 30 i giorni trascorsi dall’ultima partita giocata da Marcus Thuram, fermo dallo scorso 30 settembre per un infortunio muscolare. L’attaccante francese è tornato ad allenarsi in gruppo e punta a rientrare tra i convocati per la prossima sfida di Champions League contro il Kairat, dopo una lunga assenza che ha privato Chivu di un punto di riferimento offensivo. Mentre Thuram si prepara al ritorno, c’è chi invece cerca di ritrovare la via del gol. Come riporta anche il Corriere dello Sport Lautaro Martinez non segna in campionato da sei partite consecutive, una striscia insolita per il capitano nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
