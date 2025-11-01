Thorstvedt incorona Barella | Sempre difficile giocare contro di lui! La sua intelligenza e il suo modo di muoversi lo rendono uno dei migliori

Il centrocampista del Sassuolo, Kristian Thorstvedt, ha speso parole d'apprezzamento e stima nei confronti di Nicolò Barella dell'Inter. Il centrocampista norvegese del Sassuolo, Kristian Thorstvedt, ha individuato in Nicolò Barella l'avversario più difficile da affrontare nel campionato italiano. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore scandinavo ha speso parole di grande ammirazione per il motorino della mediana dell' Inter, riconoscendone le qualità superiori e la grande intelligenza tattica. Thorstvedt ha spiegato come sia sempre complicato per lui giocare contro il centrocampista sardo.

Altri contenuti sullo stesso argomento

