The Traitors – parola ai protagonisti

Cinefilos.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Lucca Comics & Games 2025, abbiamo intervistato il cast di The Traitors, disponibile su Prime Video dal 30 ottobre con le prime 4 puntate e dal 6 novembre con i due episodi conclusivi. Gli intrighi di? The Traitors Italia? saranno protagonisti per tutta la durata del Lucca Comics & Games 2025, fino al 2 novembre, nei sotterranei di San Colombano trasformati in un portale d’accesso all’immaginario della serie. Un percorso scenografico aperto al pubblico che immerge i visitatori nelle ambientazioni e nei misteri del racconto, una vera e propria esperienza multisensoriale che ricrea le?atmosfere?misteriose e gotiche dello show. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

