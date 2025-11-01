The Traitors Italia | l’importanza della lealtà secondo Paola Barale Alessandro Orrei Pierluca Mariti

Abbiamo intervista a Lucca Comics & Games Paola Barale, Alessandro Orrei e Pierluca Mariti, tre dei concorrenti del nuovo reality show di Prime Video, già disponibile in piattaforma. Mantelli blu, mistero, una grande accoglienza. Così è arrivato The Traitors Italia a Lucca Comics & Games 2025, con la conduttrice Alessia Marcucci e il cast a presentare al pubblico il nuovo reality show di Prime Video di cui sono protagonisti. Un format internazionale di successo nato nei Paesi Bassi, che la piattaforma streaming di casa Amazon propone nella versione nostrana per proseguire l'onda di programmi di successo inaugurata con Celebrity Hunted e poi LOL, proseguita con Dinner Club, Red Carpet - Vip al tappeto e di recente RIP. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

