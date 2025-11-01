tfr e dipendenti del condominio cosa sapere per evitare problemi

Specialmente nei palazzi più grandi, i proprietari degli appartamenti potrebbero chiedersi se il condominio sia considerabile un datore di lavoro e, per questo, se sia tenuto a pagare il trattamento di fine rapporto, in breve Tfr, ai propri eventuali dipendenti. La risposta è positiva ed è opportuno capirne i vari risvolti perché, anche se il condominio non ha – come si dice in gergo – piena personalità giuridica, quando si trova ad assumere personale deve rispettare gli obblighi previsti dalla legge per i datori di lavoro, compreso quello dell’ accantonamento del Tfr. Capire come funzionano le regole in materia permetterà ai condomini e all’amministratore di gestire correttamente le risorse del palazzo, evitando possibili beghe legali e garantendo i diritti dei dipendenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

