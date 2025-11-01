Test nucleari Usa esperti | per la ripresa ordinata da Trump ci vorranno anni e milioni di dollari

(Adnkronos) – Ci vorranno anni e milioni di dollari per la ripresa dei test nucleari che Donald Trump ha ordinato di intraprendere "immediatamente". E' l'opinione espressa da diversi esperti che, interpellati dal Washington Post, sottolineano come il Nevada Test Site, dopo oltre 30 anni di inattività, sia ormai obsoleto. Alcuni analisti, come Robert Peters, del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com