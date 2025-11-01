Terrore sul pullman Il bus finisce nel torrente dopo volo nel vuoto

VALFURVA Ancora assonnati e forse già con la testa alla festa di Halloween e al sabato di vacanza, mai si sarebbero immaginati che a scuola non ci sarebbero andati neppure ieri. Saliti come ogni mattina alle 7.10 a Santa Caterina sul pullman Perego A073 per Bormio, una manciata di minuti più tardi si sono trovati sul greto del Frodolfo. L’autista, un uomo di 39 anni, ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver divelto il guardrail, è precipitato nella scarpata per alcuni metri sino a finire, adagiato su un fianco, nel letto del torrente. A bordo sette tra studenti e studentesse di età compresa tra i 13 e i 18 anni che, terrorizzati, sono stati anche i primi a chiamare i genitori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Terrore sul pullman. Il bus finisce nel torrente dopo volo nel vuoto

