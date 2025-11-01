Firenze, 1 novembre 2025 – Nel giorno della forte contestazione della Curva Fiesole, che ha tappezzato la città di striscioni contro proprietà, allenatore, società, dirigenti e Comune di Firenze, arriva una notizia ufficiale che ha del clamoroso. Pochi minuti fa la Fiorentina ha comunicato l'interruzione del rapporto con il suo direttore sportivo, Daniele Pradè. "ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terremoto Fiorentina, salta Daniele Pradè. Risolto il contratto con il direttore sportivo