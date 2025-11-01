Terracina alla XVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum
Terracina, 2 novembre 2025 – Gli straordinari tesori di Terracina in vetrina alla XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, l’unico salone espositivo al mondo nel suo genere che promuove le destinazioni turistico archeologiche, in programma fino a domani. La Città di Terracina ha partecipato infatti allo stand della Provincia di Latina con il brand Via Appia Regina Viarum, il progetto nato per valorizzare il tratto della Via Appia che attraversa la pianura pontina e arriva al Garigliano. Durante la giornata inaugurale dell’evento, poi, con la Fondazione Città di Terracina ha preso parte alla conferenza organizzata dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio “Sotto il cielo del Lazio: viaggio tra i tesori dell’Appia Antica”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
