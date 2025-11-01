Terni i ristoranti più ‘popolari’ della città e provincia | le speciali classifiche e gli indicatori utilizzati

‘Il ristorante a portata di App’. La città di Terni annovera ventisei attività ristorative che sono iscritte a TheFork. Complessivamente in tutta la provincia se ne contano ottantasei. Di queste ventidue rientrano nella ‘insider’ ossia una speciale categoria che rappresenta eccellenze. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni Stadio-clinica, negozi, ristoranti e museo: il nuovo Liberati sarà così - 000 metri quadrati, ristoranti panoramici e il museo della Ternana, oltre ovviamente ai parcheggi. Lo riporta ilmessaggero.it

Rincari ai ristoranti: Terni è penultima in Italia - L'analisi dell'Unione Nazionale Consumatori mostra che Terni è la penultima città in Italia per aumenti dei prezzi nei servizi di ristorazione, con un incremento del 2,7% rispetto alla media nazionale ... lanazione.it scrive

Terni, il "botto" di alberghi e ristoranti: a Capodanno tutto esaurito e i turisti scelgono il centro - «Un evento straordinario per la città, per i ternani e per le centinaia di turisti che hanno scelto l'Umbria: il modo migliore per salutare il nuovo anno e affrontare le sfide che ci attendono». Si legge su ilmessaggero.it