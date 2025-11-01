Terni ennesimo ‘turista’ della droga | giovane arrestato dai carabinieri a Cospea

Un altro ‘turista’ della droga è stato fermato ed arrestato dai carabinieri. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i fatti risalgono alla tarda mattinata di giovedì 30 ottobre. I militari infatti sono intervenuti nel quartiere di Cospea e hanno fermato un giovane di origini albanesi alla. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

