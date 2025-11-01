Terni ecco l’azienda del futuro che scommette sui ragazzi | Questo ti dà lo stimolo per alzarti la mattina
La notizia sarebbe questa: l’autocarrozzeria Begliomini di Terni è la prima in Italia ad utilizzare il Paint Go, un robot in grado di verniciare in autonomia. “Il robot fa tutto da solo. Ma da solo non potrebbe fare nulla”. E quindi, in realtà, la notizia è un’altra. “Beh, immaginare che da qui a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
