A Gubbio per confermare la crescita e con l’obbligo di migliorare la concretezza sotto rete. La sfida del "Barbetti", contro un’avversaria che è reduce dalla grande vittoria di Carpi, sembra essere per le fere il miglior banco di prova dopo aver tenuto testa alla capolista Arezzo. La Ternana, dopo le due sconfitte d’inizio campionato, essenzialmente dovute alle note e gravi problematiche di quel periodo, non appena completata la rosa ha ingranato marce da squadra di alta classifica, segnando il passo solo a Ravenna. Dopo quella partita Fabio Liverani ha progressivamente recuperato tutti gli effettivi e sta avendo importanti conferme anche da coloro che sono stati finora meno utilizzati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ternana, a Gubbio per confermare la crescita: "Ma ora dobbiamo essere più cattivi"