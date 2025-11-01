Tentato furto in villa rissa con il proprietario prima della fuga
Ieri sera verso le 21 i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti a Quarto, in via Fleming, per un tentativo di furto in villa. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, alcuni ignoti hanno tentato di entrare in un villino, ma sono stati messi in fuga dal. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
