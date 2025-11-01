Tenta furto al supermercato si scopre che era ricercato

Nelle ultime ore i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno rintracciato e portato in carcere a Marassi cinque soggetti: quattro destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall'autorità giudiziaria di Genova, e uno destinatario di un ordine di carcerazione emesso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Tenta di estrarre un pugnale da una teca del Museo delle Armi di Brescia: arrestato un uomo di 35 anni. https://www.giornaledibrescia.it/cronaca/furto-sventato-castello-museo-delle-armi-pugnale-del-seicento-lw3v9p0m #Brescia #Lombardia #Italia #Museo - facebook.com Vai su Facebook

Napoli: tenta furto in una scuola, messo in fuga dalle urla delle suore - X Vai su X

Ragazzo tenta di furto al supermercato Esselunga: poi colpisce vigilante con un martelletto - Il ventiseienne, già noto alle forze dell'ordine e non in regola con i documenti di residenza, non si ... Si legge su milanotoday.it

Tenta colpo al supermercato, nel carrello merce per 1653 euro - 652,98 €, è risultata integra e interamente recuperata; pertanto, è stata restituita all’avente diritto. Segnala nove.firenze.it

Ruba in un supermercato a Como e tenta di barattare la refurtiva in una pizzeria, 38enne nei guai - Arrestato a Como un 38enne tunisino per furto aggravato: aveva rubato merce in un supermercato e tentato di barattarla in pizzeria. Come scrive virgilio.it