Tenta furto al supermercato si scopre che era ricercato

Genovatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno rintracciato e portato in carcere a Marassi cinque soggetti: quattro destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall'autorità giudiziaria di Genova, e uno destinatario di un ordine di carcerazione emesso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Ragazzo tenta di furto al supermercato Esselunga: poi colpisce vigilante con un martelletto - Il ventiseienne, già noto alle forze dell'ordine e non in regola con i documenti di residenza, non si ... Si legge su milanotoday.it

tenta furto supermercato scopreTenta colpo al supermercato, nel carrello merce per 1653 euro - 652,98 €, è risultata integra e interamente recuperata; pertanto, è stata restituita all’avente diritto. Segnala nove.firenze.it

tenta furto supermercato scopreRuba in un supermercato a Como e tenta di barattare la refurtiva in una pizzeria, 38enne nei guai - Arrestato a Como un 38enne tunisino per furto aggravato: aveva rubato merce in un supermercato e tentato di barattarla in pizzeria. Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Tenta Furto Supermercato Scopre