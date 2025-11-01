Tenta di strangolare donna in una Rsa | arrestato 55enne

Baritoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato per aver tentato di strangolare una donna all'interno di una residenza sanitaria assistenziale di Bari. Per l'episodio, verificatosi nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre, i carabinieri hanno portato in carcere un 55enne, ospite della stessa Rsa. La notizia è riportata dall'Ansa.Secondo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

