Tennistavolo In Serie A1 c’è voglia di riscatto L’Apuania lancia la sfida al Servigliano Fermo

Sport.quotidiano.net | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terza giornata di campionato per la squadra di A1 della Apuania Tennsitavolo che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18,30) ospita i marchigiani del Servigliano Fermo. Dopo il passo falso casalingo della scorsa settimana contro i mantovani della Bagnolese, la squadra del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi è a caccia di un pronto riscatto anche per non perdere contatto con la testa della classifica dove il Sassari, campione d’Italia in carica, è già in fuga. Sulla carta l’impegno dei gialloazzurri non dovrebbe essere complicato: dopo due giornate il Servigliano è l’unica squadra rimasta ancora al palo, ma i carraresi (Matteo Mutti, Victor Brodd, Jon Sebastian Peon, Francisco Sanchi, Ibrahima Diaw) devono ancora trovare una loro identità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

tennistavolo in serie a1 c8217232 voglia di riscatto l8217apuania lancia la sfida al servigliano fermo

© Sport.quotidiano.net - Tennistavolo In Serie A1 c’è voglia di riscatto. L’Apuania lancia la sfida al Servigliano Fermo

Approfondisci con queste news

tennistavolo serie a1 c8217232Tennistavolo Sassari: la A1 maschile capolista solitaria - En plein del Tennistavolo Sassari capolista solitaria nella A1 maschile dopo tre giornate. Segnala mediterranews.org

tennistavolo serie a1 c8217232Tennistavolo, A1: bottino pieno per la Top Spin Messina, successo 3-1 a Servigliano - La Top Spin Messina WatchesTogether espugna Servigliano, con una prova di spessore, e prosegue la sua marcia nel Campionato di ... Secondo 98zero.com

Tennistavolo In Serie A1 sconfitta di misura. L’Apuania stecca contro la Bagnolese - Caduta interna per l’Apuania Tennistavolo che al palazzetto di Avenza, nell’esordio stagionale casalingo, è superata 1- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tennistavolo Serie A1 C8217232