Terza giornata di campionato per la squadra di A1 della Apuania Tennsitavolo che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18,30) ospita i marchigiani del Servigliano Fermo. Dopo il passo falso casalingo della scorsa settimana contro i mantovani della Bagnolese, la squadra del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi è a caccia di un pronto riscatto anche per non perdere contatto con la testa della classifica dove il Sassari, campione d’Italia in carica, è già in fuga. Sulla carta l’impegno dei gialloazzurri non dovrebbe essere complicato: dopo due giornate il Servigliano è l’unica squadra rimasta ancora al palo, ma i carraresi (Matteo Mutti, Victor Brodd, Jon Sebastian Peon, Francisco Sanchi, Ibrahima Diaw) devono ancora trovare una loro identità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennistavolo In Serie A1 c’è voglia di riscatto. L’Apuania lancia la sfida al Servigliano Fermo