Tennistavolo i risultati delle ferraresi Vento in poppa in B2 Ok anche il team di C1
Vento in poppa, per le due formazioni principali della Giara Assicurazioni, nella terza giornata dei campionati a squadre di tennistavolo. Tanto il team di B2 quanto quello di C1, infatti, sono infatti andati brillantemente a segno, e in entrambi i casi si è trattato di vittorie di grande importanza nella corsa per la salvezza, vero obiettivo stagionale. In serie B2 la Giara Assicurazioni “A” ha rispettato il pronostico imponendo la sua legge nella gara casalinga contro i trentini del Lavis (punteggio finale di 5-1). L’under 15 Pietro Andreoli e capitan Curarati (due punti a testa) si sono dimostrati troppo superiori agli avversari, mentre Gallerani (un successo nei due singolari disputati) ha saputo reagire all’iniziale e bruciante sconfitta subita dal numero uno ospite Bosetti, contro il quale era arrivato a un passo dalla vittoria per 3-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
