Tennis tempo di semifinali a Parigi Sinner dà la rivincita a Zverev Auger-Aliassime e Bublik si sfidano con vista su Torino

Il Masters 1000 di Parigi è arrivato al suo penultimo atto e saranno due semifinali davvero molto importanti per svariati temi. Si comincia con la sfida tra Felix Auger-Aliassime ed Alexander Bublik, mentre successivamente in serata quella che interessa maggiormente il pubblico italiano t ra Jannik Sinner ed Alexander Zverev. Un match quello tra l’altoatesino ed il tedesco che è la riproposizione della finale di Vienna di una settimana fa, vinta dal numero due del mondo dopo un sfida tiratissima per 7-5 al terzo. Sinner ha finalmente rotto la maledizione del torneo francese, arrivando per la prima volta in semifinale e soprattutto Jannik va a caccia del primo 1000 della sua stagion e, traguardo finora sempre sfuggito all’altoatesino, complice anche la squalifica di tre mesi che lo ha privato di alcuni di questi tornei. 🔗 Leggi su Oasport.it
