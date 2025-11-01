Tennis Sinner vola in finale a Parigi

18.13 Jannik Sinner vola in finale al Masters 1000 di Parigi. Sul cemento della Défense Arena, l'altoatesino travolge il 28enne tedesco Alex Zverev 6-0 6-1 in un'ora secca.In finale, il n.2 del mondo affronterà il canadese Félix AugerAliassime, che nell'altra semifinale ha superato il kazako Bublik. Primo set senza storia: Sinner strappa tre volte il servizio all'avversario e chiude in 31'. Il copione non cambia nel secondo set, durante il quale Zverev ha bisogno dell'intervento del medico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it