Cinque anni di Torino e non sentirli. Il primo cerchio delle Atp Finals si sta per chiudere ed era un cerchio di fuoco: Torino l’ha attraversato non senza problemi ma con sempre più coraggio tanto da riuscire a convincere anche gli scettici. Tra questi non c’era Andrea Gaudenzi, no, ma certamente il presidente dell’Atp qualche preoccupazione ce l’aveva. Tutte spazzate via. Paolo Brusorio lo intervista per La Stampa Tutto molto bello. Tanto da decidere di assegnare all’Italia altre 5 edizioni del torneo. Ma con la nuova legge dello sport il governo entrerà nella gestione delle Finals. Partner non proprio gradito dall’Atp. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tennis, Gaudenzi avverte Torino: «se il governo si intromette, rischia di perdere le Atp Finals»