Telese si veste a festa | Halloween in Piazza Minieri un successo che scalda il cuore

Tempo di lettura: 3 minuti C’erano le risate dei bambini che echeggiavano tra le case, i colori vivaci dei costumi che dipingevano il pomeriggio e un’atmosfera di pura allegria che ha contagiato tutti. Quello andato in scena lo scorso 31 ottobre non è stato un semplice evento, ma un vero e proprio abbraccio collettivo che ha trasformato Piazza Minieri nel cuore pulsante della gioia. “Happy Halloween”, l’iniziativa organizzata con passione dalla Pro Loco Telesia APS e patrocinata dal Comune di Telese Terme, ha confermato quanto la comunità telesina abbia voglia di ritrovarsi e condividere momenti spensierati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Telese si veste a festa: Halloween in Piazza Minieri, un successo che scalda il cuore

