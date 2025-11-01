Inter News 24 202526. Ecco chi ci sarà ai microfoni di Dazn. Cresce l’attesa per l’impegno dell’Inter valido per la decima giornata di Serie A. Domani, domenica 2 novembre, alle ore 12:30, i nerazzurri saranno ospiti dell’Hellas Verona per il classico lunch match del Bentegodi. La sfida, cruciale per la squadra di Cristian Chivu che deve immediatamente riscattare la sconfitta subita a Napoli, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Dove vedere il match in TV e streaming. La partita tra Verona e Inter sarà disponibile integralmente e in esclusiva sulla piattaforma DAZN. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Telecronaca Verona Inter: chi commenta la sfida del 10° turno di Serie A