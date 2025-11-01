Teleclubitalia domani diretta della Messa dal cimitero di Giugliano con il vescovo Spinillo

Teleclubitalia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani mattina, domenica 2 novembre, Teleclubitalia seguirà in diretta televisiva la Santa Messa dal cimitero di Giugliano, in occasione della Commemorazione dei defunti. La celebrazione, presieduta dal vescovo della diocesi di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, avrà inizio alle ore 11.30 e sarà trasmessa in diretta televisiva e sui canali social dell’emittente. Un appuntamento ormai tradizionale . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

