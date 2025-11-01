Telecamere e nuova illuminazione | Pontedellolio riqualifica i suoi cimiteri
Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Pontedellolio, l’Amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Chiesa ha illustrato e discusso la proposta di partenariato pubblico-privato per la gestione dell’illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali, in vista della scadenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
