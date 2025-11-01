Teho Teardo torna con Teho Teardo plays Twin Peaks and Other Infinitives
Uscito venerdì 31 ottobre Teho Teardo Plays Twin Peaks and Other Infinitives, il nuovo disco di Teho Teardo a cui hanno collaborato Stefano Bollani, Abel Ferrara, Keeley Forsyth e numerosi altri musicisti. Infinitives sono verbi all’infinito da poter declinare per affrontare il momento complesso che stiamo vivendo. Sono frammenti melodici presenti nelle composizioni di Barbara Strozzi, Henry Purcell, J.S. Bach, Angelo Badalamenti, arrivati fin qui perché viaggiano nell’aria, come canti di uccelli registrati la notte, nei boschi. “Infinitives” di Teho Teardo: il significato di un titolo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
