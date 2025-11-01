Teho Teardo torna con Teho Teardo plays Twin Peaks and Other Infinitives

Spettacolo.periodicodaily.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uscito venerdì 31 ottobre  Teho Teardo Plays Twin Peaks and Other Infinitives, il nuovo disco di Teho Teardo a cui hanno collaborato  Stefano Bollani,  Abel Ferrara, Keeley  Forsyth  e numerosi altri musicisti. Infinitives  sono  verbi all’infinito  da poter declinare per affrontare il momento complesso che stiamo vivendo. Sono  frammenti melodici  presenti nelle composizioni di  Barbara Strozzi,  Henry Purcell, J.S.  Bach,  Angelo   Badalamenti, arrivati fin qui perché viaggiano nell’aria, come  canti di uccelli  registrati la notte, nei boschi. “Infinitives” di Teho Teardo: il significato di un titolo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

teho teardo torna con teho teardo plays twin peaks and other infinitives

© Spettacolo.periodicodaily.com - Teho Teardo torna con “Teho Teardo plays Twin Peaks and Other Infinitives”

Contenuti che potrebbero interessarti

teho teardo torna tehoIl nuovo album di Teho Teardo ispirato a Twin Peaks con Abel Ferrara - Il 30 ottobre esce "Teho Teardo Plays Twin Peaks and Other Infinitives" il nuovo album di Teho Teardo in collaborazione con altri artisti ... Scrive sentieriselvaggi.it

teho teardo torna tehoTeho Teardo Plays Twin Peaks and Other Infinitives - Teho Teardo esplora nuovi mondi sonori, vertice di un percorso che fonde cinema, letteratura e visioni tra droni, corde e oscurità ... Secondo sentireascoltare.com

Teho Teardo fra David Lynch e la musica barocca - Dopo aver fatto gavetta nei circoli alternativi a fine Novecento, insediandosi a Roma dal 2002 il friulano Teho Teardo ha intrapreso un cammino artistico che lo ha portato a diventare una delle intell ... Si legge su giornaledellamusica.it

Cerca Video su questo argomento: Teho Teardo Torna Teho