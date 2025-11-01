Tegola giudiziaria su Campari sequestrate azioni per 1,3 miliardi
L’anno scorso, quando a Novi Ligure venne presentato il nuovo stabilimento della Campari, non vennero fatte troppe domande sul perchè la sede di uno dei marchi italiani più famosi nel mondo fosse approdata in Lussemburgo. Ieri la risposta è arrivata dalla Procura di Monza e dalla Guardia di finanza: l’operazione di spostamento all’estero della base sociale avrebbe portato a sottrarre al fisco italiano una colossale quantità di tasse. Ieri, su richiesta dei pm è scattato il sequestro di azioni per poco meno di 1,3 miliardi di euro della Lagfin, la finanziaria di diritto lussemburghese in cui sono confluiti i pacchetti di controllo della storica azienda, la Davide Campari & Co. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ancora una brutta tegola sul principe Andrea. O forse sarebbe meglio dire «ex» principe. Perché una dichiarazione rilasciata oggi da Buckingham Palace rende noto che il terzogenito della regina Elisabetta, d'ora in poi, sarà conosciuto solo come Andrew Mo - facebook.com Vai su Facebook
Tegola giudiziaria su Campari, sequestrate azioni per 1,3 miliardi - Tra i reati ipotizzati la "dichiarazione fraudolenta" ... msn.com scrive