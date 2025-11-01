Teatro Corsini Catalyst presenta la stagione che ci ri-guarda
Firenze, 1 novembre 2025 – Il cantiere della contemporaneità. E' un' avventura iniziata oltre vent' anni fa il percorso della compagnia Catalyst, che ha trasformato il Teatro Corsini nel polo culturale di riferimento dell'intero territorio del Mugello; uno spazio aperto alla comunità dove l'arte scenica diventa strumento di riflessione ed intrattenimento, politica e poesia, in stretta sinergia con l'amministrazione comunale, la biblioteca e gli istituti scolastici. "Il teatro che ci ri-guarda " - in programma da sabato 8 novembre al 15 maggio 2026 - è il titolo della nuova stagione diretta da Emilia Paternostro e Riccardo Rombi, che esplorano il presente attraverso linguaggi, stili e formati differenti: dal teatro civile ai classici rivisitati, dalla clownerie alla drammaturgia più visionaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
ll teatro che ci ri-guarda. “Casa mia, Gaza mia” apre la stagione 2025-2026 del Corsini a Barberino di Mugello - X Vai su X
“Il teatro che ci ri-guarda”: la nuova stagione del Teatro Corsini - facebook.com Vai su Facebook
La stagione teatrale del Corsini: "Sul palco temi che ci riguardano" - Le stagioni teatrali del "Corsini" di Barberino di Mugello, non sono solo una collezione, più o meno ampia di spettacoli. Come scrive msn.com
Corsini, partenza con i Modena City Ramblers e l’Orchestra multietnica - Il Teatro Corsini di Barberino di Mugello propone una stagione teatrale ricca di spettacoli con ospiti di fama nazionale. Scrive lanazione.it
Teatro bene comune, nuova stagione al Corsini di Barberino - 'Teatro bene comune' questo il titolo della nuova stagione al Teatro comunale Corsini di Barberino del Mugello (Firenze) che festeggia i 18 anni di residenza della compagnia Catalyst. Si legge su ansa.it