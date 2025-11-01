Firenze, 1 novembre 2025 – Il cantiere della contemporaneità. E' un' avventura iniziata oltre vent' anni fa il percorso della compagnia Catalyst, che ha trasformato il Teatro Corsini nel polo culturale di riferimento dell'intero territorio del Mugello; uno spazio aperto alla comunità dove l'arte scenica diventa strumento di riflessione ed intrattenimento, politica e poesia, in stretta sinergia con l'amministrazione comunale, la biblioteca e gli istituti scolastici. "Il teatro che ci ri-guarda " - in programma da sabato 8 novembre al 15 maggio 2026 - è il titolo della nuova stagione diretta da Emilia Paternostro e Riccardo Rombi, che esplorano il presente attraverso linguaggi, stili e formati differenti: dal teatro civile ai classici rivisitati, dalla clownerie alla drammaturgia più visionaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Corsini, Catalyst presenta la stagione che ci ri-guarda