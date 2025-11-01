tchoukball primo stop per i caplaz monkeys ancora al top nella seconda giornata di serie a

Seconda giornata del campionato di Serie A che vede Monkeys e Caplaz affrontare Solaro Blizzards e OSGB Caronno Vikings nella prima trasferta stagionale in terra lombarda, a Caronno Pertusella. Prima partita per i ferraresi che vede impegnati OSGB Caronno Vikings e Ferrara Monkeys. I padroni di casa non riescono ad arginare il gioco dei ferraresi che fin dal primo tempo mettono in mostra ciò per cui sono conosciuti, difesa solida e attacco letale: punteggio finale di 40 a 90. "Avevamo un obiettivo e siamo riusciti a raggiungerlo", commenta Matteo Cristofori, giocatore dei Ferrara Monkeys. "Siamo abbastanza soddisfatti, non ci possiamo lamentare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

