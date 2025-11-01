Tc Prato sfida cruciale contro At Verona

Giornata chiave per il Tc Prato femminile, che domani torna sui campi di casa in una sfida dal peso specifico enorme per la corsa playoff di serie A1. Alle 10 le pratesi ospiteranno le campionesse d’Italia dell’At Verona, capolista del girone 2 con 7 punti. Il Ct Palermo insegue a quota 5, mentre Prato e Beinasco sono appaiate a 4: equilibrio massimo e margine d’errore quasi nullo. Il rientro tra le mura amiche deve rappresentare un’opportunità per la squadra guidata da Claudia Romoli, reduce dal ko in trasferta a Beinasco. "Il girone è molto equilibrato – spiega la capitana – e basta una giornata storta per cambiare tutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it