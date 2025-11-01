Tavernerio il nuovo Lidl è ai ritocchi finali | apertura ormai imminente

Quicomo.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Briantea, proprio di fronte all’Iperal, il nuovo supermercato Lidl di Tavernerio è passato dalla fase di cantiere ai dettagli finali. I lavori notturni su via Provinciale delle scorse settimane — programmati per chiudere gli interventi infrastrutturali connessi allo store — hanno segnato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

