Tavernerio il nuovo Lidl è ai ritocchi finali | apertura ormai imminente
In via Briantea, proprio di fronte all’Iperal, il nuovo supermercato Lidl di Tavernerio è passato dalla fase di cantiere ai dettagli finali. I lavori notturni su via Provinciale delle scorse settimane — programmati per chiudere gli interventi infrastrutturali connessi allo store — hanno segnato. 🔗 Leggi su Quicomo.it
