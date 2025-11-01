Tattoo Weekend Castelli aperti Festival della Valtellina e taragna | Il week-end in provincia
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la nuova edizione di Tattoo Weekend a Chiuduno, le nuove giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali (con lo speciale Ognissanti e la domenica), il Festival della Valtellina a Grumello del Monte e la sagra della polenta taragna a Spirano. Da annotare, inoltre, la Festa d’autunno a Bonate Sotto, la sagra d’autunno a Oltre il Colle, la festa della castagna a Branzi, teatro dialettale, spettacoli per bambini e famiglie, AgriFest a Martinengo, la grigliata alpina a Nembro e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 1 e domenica 2 novembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ti senti pronto a restare in sella? Il Toro Meccanico arriva alla Tattoo Weekend per due giorni di sfide, risate e adrenalina pura #TattooWeekend #ToroMeccanico #TattooWeekend2025 #BergamoEvents #EventiInItalia Ringraziamo i nostri sponsor: @s - facebook.com Vai su Facebook
Tattoo, castelli aperti, sagre, vino e musica live: il week-end in provincia - end a Chiuduno, la nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi ... Secondo bergamonews.it
Tattoo, polenta taragna e castelli aperti: il week-end in provincia - Fra gli appuntamenti spiccano la nuova edizione di Tattoo week- Lo riporta bergamonews.it
Castelli aperti e zucche per Halloween - Sabato 1 e domenica 2 novembre si conclude la stagione di Pianura da scoprire con un fine settimana speciale: raddoppiano infatti le giornate di apertura di ... Scrive monzatoday.it