tartufo bianco programma stellare premio alla carriera per gianfranco vissani

Ispirazione in cucina, natura e tradizione hanno fatto da sfondo ieri alla mattinata inaugurale della 45ma edizione del "Salone nazionale del tartufo bianco pregiato" che fino a domani si svolge in centro storico. La manifestazione si è aperta con la consegna di una targa alla carriera allo chef Gianfranco Vissani che ha tenuto una lezione agli studenti della città. "Il tartufo è un prodotto unico, eccezionale, e in Umbria abbiamo la fortuna di averlo tutto l’anno: è un po’ come l’acqua minerale sempre in tavola", ha ricordato Vissani, lo chef pluristellato che è salito in cattedra per parlare agli allievi delle superiori con indirizzo ristorazione-alberghiero (Patrizi Baldelli Cavallotti e scuola Bufalini). 🔗 Leggi su Lanazione.it

