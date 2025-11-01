Tartufo bianco programma stellare Premio alla carriera per Gianfranco Vissani

Lanazione.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ispirazione in cucina, natura e tradizione hanno fatto da sfondo ieri alla mattinata inaugurale della 45ma edizione del "Salone nazionale del tartufo bianco pregiato" che fino a domani si svolge in centro storico. La manifestazione si è aperta con la consegna di una targa alla carriera allo chef Gianfranco Vissani che ha tenuto una lezione agli studenti della città. "Il tartufo è un prodotto unico, eccezionale, e in Umbria abbiamo la fortuna di averlo tutto l’anno: è un po’ come l’acqua minerale sempre in tavola", ha ricordato Vissani, lo chef pluristellato che è salito in cattedra per parlare agli allievi delle superiori con indirizzo ristorazione-alberghiero (Patrizi Baldelli Cavallotti e scuola Bufalini). 🔗 Leggi su Lanazione.it

tartufo bianco programma stellare premio alla carriera per gianfranco vissani

© Lanazione.it - Tartufo bianco, programma stellare. Premio alla carriera per Gianfranco Vissani

Approfondisci con queste news

tartufo bianco programma stellareA Montopoli prima mostra mercato del tartufo bianco: svelato il programma - Tutto pronto per la prima mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti Montopolesi in programma per il fine settimana del 25 e 26 ottobre. Secondo gonews.it

tartufo bianco programma stellareSan Giovanni d’Asso, ecco il programma della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi - 16 Novembre, in cui San Giovanni d’Asso, borgo storico incastonato nel cuore della campagna senese, si conferma una delle capitali italiane del tartufo con la 39esima e ... Secondo radiosienatv.it

tartufo bianco programma stellareAl Salone del tartufo bianco gli studenti a lezione del "gusto" con lo chef Vissani - Leggi su Sky TG24 l'articolo Al Salone del tartufo bianco gli studenti a lezione del 'gusto' con lo chef Vissani ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Tartufo Bianco Programma Stellare