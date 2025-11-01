Taranto sassi e oggetti contro bus | un autista ferito ad un occhio

Tg24.sky.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Tarantino alcuni autobus di diverse linee urbane sono stati presi di mira dal lancio di sassi ed altri oggetti pericolosi nel corso della notte di Halloween. E' successo sia in città, a Taranto, sia a Massafra. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

taranto sassi e oggetti contro bus un autista ferito ad un occhio

© Tg24.sky.it - Taranto, sassi e oggetti contro bus: un autista ferito ad un occhio

taranto sassi oggetti controSassi contro bus a Taranto, paura nella sera di Halloween - Serata di Halloween con momenti di paura a Taranto, dove due autobus di Kyma Mobilità sono stati colpiti da sassi nel quartiere Paolo VI. Come scrive msn.com

Taranto, sassi contro bus nella notte di Halloween: attimi di paura - Paura a Taranto nella notte di Halloween: sassi contro due bus di Kyma Mobilità, vetri distrutti ma nessun ferito. Da trmtv.it

Taranto, 7 minori in comunità: aggredirono bracciante con sassi, spranghe e mazze di legno - A Taranto, i Carabinieri hanno collocato 7 ragazzi, tutti minorenni, in diverse comunità in seguito ad aggressioni razziali ai danni di un bracciante nigeriano: lo avevano lapidato e gli avevano ... Segnala fanpage.it

