Taranto sassi e oggetti contro bus | un autista ferito ad un occhio

Nel Tarantino alcuni autobus di diverse linee urbane sono stati presi di mira dal lancio di sassi ed altri oggetti pericolosi nel corso della notte di Halloween. E' successo sia in città, a Taranto, sia a Massafra. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Taranto, sassi e oggetti contro bus: un autista ferito ad un occhio

