Tanzania nel caos dopo la rielezione di Samia Suluhu Hassan | oltre 700 morti Studenti italiani bloccati a Pomerini
Vincitrice con il 97,66% delle preferenze: la presidente uscente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, è stata confermata ufficialmente alla guida di uno dei paesi finora più stabili del continente africano. Finora, appunto: da quando si è votato, il 29 ottobre, sono iniziate manifestazioni di protesta, sfociate in scontri con le forze dell’ordine, che in tre giorni hanno provocato – secondo le opposizioni – almeno 700 morti, ma c’è indica in 500 il numero delle vittime. Gli ospedali sarebbero pieni di feriti, tuttavia è molto difficile avere informazioni dirette, perché le comunicazioni internet sono bloccate in tutto il paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
