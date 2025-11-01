Tanzania elezioni | oltre 700 morti

4.00 Circa 700 persone sono state uccise durante le violenze elettorali in Tanzania. E' quanto ha riferito il principale partito di opposizione del Paese, ma il bilancio è stato respinto dal governo, che nega qualsiasi "uso eccessivo della forza". Il Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha invitato alla "moderazione" e ha chiesto un'indagine indipendente sulle accuse di eccessiva repressione, mentre il Paese sprofondava nella violenza dopo le elezioni presidenziali e parlamentari di mercoledi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

