Tanzania elezioni | oltre 700 morti

4.00 Circa 700 persone sono state uccise durante le violenze elettorali in Tanzania. E' quanto ha riferito il principale partito di opposizione del Paese, ma il bilancio è stato respinto dal governo, che nega qualsiasi "uso eccessivo della forza". Il Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha invitato alla "moderazione" e ha chiesto un'indagine indipendente sulle accuse di eccessiva repressione, mentre il Paese sprofondava nella violenza dopo le elezioni presidenziali e parlamentari di mercoledi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

Tanzania, proteste dopo le elezioni: auto e moto bruciate ad Arusha - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM’ORA Tanzania, violenti disordini dopo le elezioni: scontri con la polizia A Dar es Salaam, principale città della Tanzania, la polizia ha sparato e lanciato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti scesi in piazza dopo le elezioni generali, già segnat - X Vai su X

Tanzania, scontri e violenze dopo le elezioni: per l’opposizione oltre 700 morti - Tanzania, scontri e violenze dopo le elezioni: per l’opposizione ci sono 700 morti. Secondo corrierenazionale.it

In Tanzania l’opposizione sostiene che 700 persone sono state uccise nelle proteste contro il governo - Circa settecento persone sono state uccise nelle proteste antigovernative in Tanzania, secondo il principale partito di opposizione del paese dell’Africa orientale. Riporta internazionale.it

In Tanzania protestano da tre giorni per le elezioni monopolizzate dal partito al governo - Sembra siano state uccise centinaia di persone, ma ci sono poche informazioni perché il governo ha bloccato internet ... Segnala ilpost.it