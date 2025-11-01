Talmassons ricorda gli avvenimenti della Prima guerra mondiale
A ricordo degli avvenimenti della Prima guerra mondiale, svoltisi nei territori del Comune di Talmassons, l'amministrazione comunale insieme all'associazione Flumignan in Fieste e il Gruppo Alpini, ha organizzato il seguente programma: sabato 1 novembre, alle 20.30, al Centro Culturale e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
