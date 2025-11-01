Tale e quale show shock dopo la puntata | Cacciatela subito

News tv. “Cacciatela subito”. Tale e quale show, shock dopo la puntata: Carlo Conti messo in mezzo – Quando Tale e Quale Show si tinge di gotico, il pubblico sa già che nulla sarà lasciato al caso: scenografie da urlo, luci misteriose e travestimenti da far invidia a un film horror hanno trasformato la puntata in un vero spettacolo di Halloween. Carlo Conti ha orchestrato la serata con il suo tocco inconfondibile, guidando i telespettatori tra performance esilaranti e momenti da pelle d’oca. E come da copione, non sono mancati colpi di scena capaci di accendere i social. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Tale e quale show”, shock dopo la puntata: “Cacciatela subito”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Una vittoria a 3! Samuele Cavallo, Gabriele Cirilli e Flavio Insinna vincono la sesta puntata di #taleequaleshow - X Vai su X

Io penso positivo... perché oggi è venerdì e c'è #TaleeQualeShow Quarto giudice Sergio Friscia. #Rai1 #CarloConti Sergio Friscia - facebook.com Vai su Facebook

Tony Maiello imita Mango a Tale e quale show 2025/ Dopo Ed Sheeran a caccia di un’altra standing ovation - Tony Maiello si prepara ad indossare i panni di Mango a Tale e quale Show 2025: imitazione difficile ma affascinante dopo la standing ovation con Ed Sheeran Tony Maiello mette nel mirino il primo ... ilsussidiario.net scrive

Flavio Insinna di nuovo in Rai a Tale e Quale Show dopo l’addio a La7, il pubblico in piedi acclama il suo ritorno - Il pubblico di Tale e Quale Show ha accolto con una standing ovation il debutto di Flavio Insinna nello show di Rai1. Secondo fanpage.it

Maryna (Marina Valdemoro Maino) imita Shakira a Tale e Quale Show/ Si conferma dopo il secondo posto? - Maryna (Marina Valdemoro Maino) imita Shakira a Tale e Quale Show: la concorrente proverà a confermarsi dopo la seconda puntata Una vera e propria sorpresa nella seconda puntata di Tale e Quale Show. Come scrive ilsussidiario.net